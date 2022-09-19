商品提供中秋摸彩 國稅局：應按成本轉列交際費

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（中央社記者謝方娪台北19日電）財政部中區國稅局今天提醒，營業人若將銷售商品無償提供其他企業作為中秋節摸彩品，應按實際成本轉列交際費，而非按售價列帳；企業若自動補報及補繳所漏稅款並加計利息，可免罰。

財政部中區國稅局今天舉行例行記者會指出，按營利事業所得稅查核準則規定，企業若將產製、進口、購買供銷售的貨物無償移轉他人所有，要按實際成本轉列費用，而非按時價列帳。

同時，在企業辦理當期所得稅結算申報時，應將該項開立統一發票的銷售額，在營利事業所得稅結算申報書內營業收入調節欄項下予以減除。

舉例而言，甲公司今年9月將自製供銷售的10台電冰箱，無償提供其他企業作為中秋節摸彩品，每台電冰箱售價新台幣2.5萬元，產製實際成本2萬元。

甲公司應依10台售價25萬元作為銷售額開立統一發票，並在今年度營利事業所得稅結算申報書內營業收入調節欄項下減除，但轉列交際費金額應為產製的實際成本，即列帳20萬元。

中區國稅局呼籲，營利事業將產製、進口、購買供銷售的商品，無償提供其他企業作為節慶摸彩品，應留意按產製實際成本轉列交際費。

若企業有以售價轉列交際費情形，中區國稅局表示，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動補報及補繳所漏稅款並加計利息，依稅捐稽徵法規定將可免予處罰。（編輯：林克倫）1110919