美股翻紅 法人：待升息後台股走勢才易明朗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）美國聯準會（Fed）本週將宣布第3度大幅升息，美股19日盤中走跌，但終場上漲，法人認為，台股短線量縮觀望，還是要等聯準會升息後，走勢才易明朗。

道瓊工業指數19日上漲197.26點或0.64%，收31019.68點；標準普爾指數上揚26.56點或0.69%，收3899.89點；那斯達克指數揚升86.62點或0.76%，收11535.02點；費城半導體指數上漲14.80點或0.58%，收2577.94點。

台股19日開高走低，收在14425.68點，下跌136.08點，跌幅0.93%，成交金額新台幣1594.45億元，加計盤後交易約1631.94億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股19日開高走低主因受亞股拖累，但台股收盤跌幅相對較其他亞股小，現階段只能先等美國聯準會升息後，趨勢才會明朗，投資人不妨先觀望。

蔡明翰指出，市場預期美聯準會升息3碼約占8成，升息4碼約2成，但聯準會上半年是在不知通膨高點的情況下升息，現階段則是先前公布的8月美國消費者物價指數（CPI）降幅不如預期，因此這次聯準會升息的背景和上半年大不同。

他認為，台股19日收在14425.68點，已近上半年低點，因此即便面臨美準會升息變數，只要沒新的利空，台股也應不會跌破上半年低點，甚至可能在美升息後利空出盡，出現一波漲勢。（編輯：郭無患）1110920