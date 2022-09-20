主要央行緊縮預期升溫 調查：股市樂觀情緒走低

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布9月國民經濟信心調查顯示，國內COVID-19疫情微幅升溫，景氣展望與大額消費意願都下滑。此外，市場對於全球主要央行緊縮預期升溫，民眾對股市的樂觀指數從8月-13.6下降到9月的-18.8。

國泰金調查顯示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情微幅升溫，景氣展望指數從8月-24.1下滑到9月的-30.1，現況指數從8月的-43.8微幅走揚至-43.2；大額消費意願指數則從8月的-1.4下降至9月的-3.3。

房屋交易調查方面，賣房意願指數從8月-12.6走弱到9月的-12.8，買房意願指數則從8月的-58微幅上升至9月的-55.8，是連續5個月走低後首度上揚。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.74%，略低於8月調查值2.76%，73%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上。民眾對於2022年平均通貨膨脹率預期值為3.07%，較8月調查值3.02%上揚；92%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中66%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。

此外，全球央行年會後，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，台股走勢隨國際股市震盪。調查顯示，民眾對股市的樂觀指數從8月-13.6下降到9月的-18.8，風險偏好指數則從8月-5.5上揚至9月的-1.4。

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時事題部分，調查詢問民眾對未來1年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，跟今年3月調查相比，88.2%民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查減少2.1個百分點。

至於民眾對1年後通貨膨脹率的看法，調查顯示，跟今年3月調查相比，61.3%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查大幅增加13.8個百分點；其中34.3%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查增加13.4個百分點；33.5%民眾則認為通膨落在0%到2%區間，較前次調查減少13.8個百分點。整體而言，預期一年後通膨高於2%的民眾占比提升。（編輯：楊蘭軒）1110920