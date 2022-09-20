地震致土石鬆動 水利署召開防汛會議預防二次災害

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（中央社記者曾智怡台北20日電）週末台灣東部及南部可能發生局部降雨，為提前防範池上震災後土石鬆動，衍生二次災害，水利署長賴建信今天召開防汛整備會議，要求各單位落實各項預防準備，密切聯繫地方政府，全力支援需求，確保人民生命財產安全。

水利署透過新聞稿表示，針對秀姑巒溪高寮及崙天大橋震落阻礙河道，賴建信請縣府優先移除深槽或低灘地阻礙物，也請九河局於該堤段優先做非破壞性檢測，並在出水高不足處堆置太空包因應。

賴建信表示，全台接近滿庫水庫共14座，要求管理單位落實每天早晚兩次檢查，有狀況立即回報，確保壩體安全；對於地震後集水區可能土石鬆動，請各單位以空拍即進行巡視，河段災害潛勢高者，則優先進行預防性清疏。

水利署也請第四、五、六河川局各整備3台大型移動式抽水機，以隨時支援東部斷橋或可能襲台地區，並請第八、九河川局先行評估斷橋處迴水區域或受損堤防位置，完成日產15噸飲用水的Qwater移動式淨水器盤點，預布在缺乏自來水或孤島效應地區。

同時，花蓮縣與臺東縣共23處水患社區和286位防汛護水志工，也會自主巡視環境及各項水利設施，回報損毀或異常情況。

水利署呼籲民眾，近期可能仍有餘震請注意自身安全，尤其要注意山區邊坡土石鬆動危害。（編輯：楊凱翔）1110920