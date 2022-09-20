商總：政府應儘速邊境解封 否則對產業百姓皆是懲罰

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（中央社記者曾智怡台北20日電）各國相繼開放國門，商總理事長許舒博今天出席會員大會表示，政府應儘速邊境解封，「可能比電價調整來得重要」，讓經濟生活環境回歸正常，否則對產業、百姓皆是大懲罰，呼籲政府「不要再拖了」。

經濟部昨天決議高壓用戶夏月電價前後延長共1個月，對此，許舒博出席商總第11屆第2次會員代表大會、接受媒體訪問時表示，夏月延長主因氣溫居高不下，台電也提出新方案，鼓勵企業界白天多用電、晚上降低用電，調整工作時間，只要有妥善的配套方案，企業都會調整、接受。

許舒博表示，近年因疫情、戰爭關係，能源價格高漲，不能漠視其存在，但更希望趕快邊境解封，讓經濟生活環境回歸正常，「可能比電價調整來得重要」，否則即便電價調漲，國門未開放、商機沒恢復，等於雪上加霜。

他呼籲政府不要再猶豫不決，「好像（國門開放）是一種恩澤一樣」，如此對產業、百姓皆是大懲罰，以目前防疫措施、重症率、死亡率不高狀態，應儘速公布國門開放時間，在打疫苗、戴口罩，醫療量能足夠之下，台灣民眾自制力可應付國門開放，「不要再拖了，什麼都怕，怕到最後整個經濟都垮掉」。

許舒博會後透露，下午有與指揮中心指揮官王必勝聯絡，指揮中心預計這2天將公布開放國門時間表。

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針對政府有無可能在明年漲用電大戶電價，許舒博表示，現在政府已編列1500億增資台電，寄望戰爭盡快結束，進入冬天以後，能源價格料將逐步調降，台電發電成本壓力隨之減小。

他進一步說，昨天電價審議會許多委員建議，政府不要墨守非核家園概念，當一國家用電遭逢緊急事件，必須擁有備載電力，核能是其中選項，何況已被認為綠能，尤其台灣瓦斯、煤、油全為進口，又要使用50%天然氣發電，替國家用電安全感到憂慮。（編輯：潘羿菁）1110920