精聯上市掛牌盤中漲近9% 看好5G產品升級

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（中央社記者吳家豪台北21日電）工業電腦廠精聯電子今天從上櫃轉上市，股價走揚，盤中最高來到新台幣26.15元，漲幅一度逼近9%，啟動蜜月行情。精聯已取得世界盃足球賽驗票系統訂單，並看好4G進入5G的產品升級商機。

精聯總經理徐志達表示，精聯掌上型電腦PDA近年已打入英超等歐洲足球聯賽的驗票系統，今年卡達世足賽將於11月舉行，精聯以工規行動電腦取得驗票系統訂單，雖然出貨量不多，但象徵意義更大，因為世足賽對於系統連線速度與穩定性的要求很高。

中央社記者提問精聯今年前8個月累計營收年減1.51%原因，徐志達說，部分原因在於RFID讀取器使用的通訊晶片仍缺貨，可能一路缺到明年5月，精聯正設法加緊趕工出貨。

精聯董事長葉佳紋出席掛牌典禮表示，精聯現在只是一棵大樹放在盆栽裡頭，把盆栽移走後，期許可以持續茁壯，長成一片森林。

他說，精聯成立30多年，有很多客戶遍佈世界各地，包含美國的百事可樂及DHL快遞、日本Docomo電信、法國拉法葉百貨，以及台灣的台積電、富士康、仁寶、廣達、台塑化、統一集團、台大榮總及長庚等醫院，甚至郵局、警察局也都是精聯客戶。

葉佳紋強調，多年來精聯累積許多經驗，很清楚一個行業的數據累積，也了解創造價值的作業流程，除了硬體設施能完全吻合客戶作業需要的條件，也開發一系列軟體可進行加值分析，讓客戶掌握關鍵數據，分析後可改善作業流程。

葉佳紋指出，由於精聯提供的產品是幫客戶算錢、賺錢，以及分析資料作為未來進步的重要工具，不能有片刻斷線的危機，因此精聯經由14個據點、1200多家經銷商，可以提供即時服務。

他也提到，精聯的軟體除了原本Google系統之外，也已經陸續完成iOS系統的開發，去年通過Apple MFi工廠認證，可以正式推動與Apple系統合作的產品。今年精聯也開始進行從4G進入5G的產品升級，「生意都做不完」，這些都是未來成長動能。

葉佳紋為IC設計廠瑞昱創辦人，於2020年出任精聯董事長。他說，2年來精聯最大改變是更深耕軟體研發，把原本位於美國的研發團隊拉回台灣，針對客戶需求提供軟體和開發工具，讓精聯「脫胎換骨」。

他認為IC設計與工業電腦產業有異曲同工之處，都注重軟硬體整合，只不過IC設計往往要做3年後的規劃，工業電腦大多是半年至1年內的規劃。

媒體問及半導體產業景氣是否反轉，葉佳紋直言，汽車電子及通訊領域的需求還是很好，沒有供過於求問題，因為是國家與產業升級的必要基礎，對半導體看法並不悲觀。（編輯：楊凱翔）1110921