勞動力短缺困境 林伯豐籲外籍移工配額拉至45%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北21日電）面對少子化、高齡化對勞動力的挑戰，三三會理事長、台玻董事長林伯豐今天提出6項建議，包括建議參考新加坡吸引國際高階人才作法，並鬆綁移工政策，將配額提高至45%，並修法延長其在台工作年限到至少14年。

林伯豐今天出席三三企業交流會9月份例會致詞表示，據國發會人口推估報告，台灣在2025年進入超高齡社會，工作人口占比將低於2/3，讓人才供需失衡成為國安危機。

林伯豐表示，政府應妥善規劃人才培育、職業訓練、擴大開放引進外國技術人才，徹底解決人才供需失衡，如此國家才能健全發展，並因此提出6項建議。

首先，高中、大學課程與入學制度改革，應以培養專業人才為重點；第二，增加預算補助大專院項，長期且系統性培育專業技術人才。第三，重新啟動技職教育推廣，加強產學合作教育，並修正產創條例，新增人培支出投資抵減，並鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第四，調整人工生殖法規，讓單身者可適用，並加大生育補助，提高育兒免稅額及津貼，推動公共托育服務；第五，引進外國高階人才政策，可參考新加坡外來人才居住計畫與吸引外國人才計畫，給予租房、購房補助。

第六，鬆綁移工政策，將外籍移工配額從40%提高至45%，以解決3K產業缺工問題，並修正「就業服務法」，讓外籍移工在台工作年限，能從12年延長到至少14年。（編輯：潘羿菁）1110921