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宏泰人壽薰衣草保單擬漲價 保險局緊盯程序是否合規

2022/9/21 16:41
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（中央社記者謝方娪台北21日電）宏泰人壽薰衣草醫療險附約擬調漲保費，金管會主委黃天牧今天表示，已特別提醒保險局應注意程序是否合規，包括宏泰人壽是否提出過去出險數據證明費率不足、有無事先通知保戶及業務員等。

宏泰人壽薰衣草醫療險附約去年掀起漲價風波，引起金管會關注，當時金管會認定宏泰人壽不當調漲，影響15萬名保戶權益，開罰新台幣120萬元並限制宏泰人壽不得銷售保證續保健康險新約1年。

因薰衣草醫療險附約損率太高，宏泰人壽近日再度決議擬調漲保費，引起討論。

黃天牧今天視察雙語示範分行，接受媒體聯訪表示，宏泰人壽在薰衣草醫療險附約出單後，發現原本保費設計不足，導致某些危險承擔或某一族群出險率偏高，若繼續賣，就會產生虧損。

黃天牧說，去年宏泰人壽曾想調漲保費，當時保險局表明，保險公司並非不能調漲保費，但若要調漲，必須完成相關程序，例如提出過去一段時間費率統計證明目前保費收取不足、銷售保單時應告知保戶有保費調整機制、準備調漲保費時應向保戶預告等。

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他說，去年保險局駁回宏泰人壽漲費並給予處分，是因保險局審視後發現宏泰人壽調漲保費程序不妥當；此次宏泰人壽調整保費，自己有特別提醒保險局，注意宏泰人壽整體流程及程序是否合規。

黃天牧強調，針對宏泰人壽是否提出過去出險紀錄證明費率確實不足、和保戶和業務員是否進行適當溝通、保戶當初購買保單時是否有被告知保費調整機制等，均會請保險局和宏泰人壽再行確認。（編輯：潘羿菁）1110921

黃天牧
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