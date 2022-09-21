台股觀望氣氛濃 法人：靜待Fed升息結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）台股今天開低走低，終場下跌124.78點，收在14424.52點。法人認為，市場在觀察FOMC會議後升息結果與官員釋出的談話；面對台股量縮格局常態化，若要台股回溫，外資買氣回流是必要條件。

美國聯邦準備理事會（Fed）召開的FOMC會議進行中，升息結果將在台灣時間22日凌晨出爐，且台灣中央銀行明天將舉行第3季理監事會議，市場對升息結果及官員言論屏息以待。觀望情緒持續反映在台股今天交易市場上，指數今天跌幅0.86%，成交值新台幣1774.45億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，市場認為Fed這次應會升息3碼，重點是看會後記者會上，官員談話態度是否放軟。

儲祥生指出，因為美國景氣衰退已是不爭事實，Fed目的不是完全打倒美國經濟，而是把利率拉到一定水準後觀察市況發展；目前美股已是相對低檔，市場不應抱持太過悲觀的態度。

摩爾投顧分析師林漢偉認為，美股、台股近期因反映升息利空同步來到波段低點，若Fed升息結果符合外界預估的3碼，市場可能就會預期11月持續升息3碼，促使美債殖利率、美元指數回跌，有利台股反彈。

不過林漢偉提到，目前新台幣持續走弱，導致台股量縮格局常態化且不易扭轉；如果要使台股回溫，外資買氣回流是必要條件，否則台股第4季、10月要出現反彈，將缺乏動能。（編輯：張良知）1110921