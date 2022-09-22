台股收黑留逾百點下影線 分析師：待美股止穩

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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天受權值股拉回影響，指數開低走低，終場下跌139.89點，收在14284.63點，留132點下影線。分析師說，具題材性的中小型股表現維持強勢，代表市場信心仍正向，但在美股有效止穩前，台股恐維持弱勢格局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，從美國聯準會召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點）及其他演講內容來看，今天亞股都有一定壓力，台股也跟著走低，權值股呈現下跌。

不過，蔡明翰觀察，具有題材性的中小型股今天相對強勢，顯示台股盤面信心並未如市場想像的弱勢。考量FOMC發表升息政策後，股市沒有呈現利空出盡而轉強，短線美股和台股都可能維持弱勢格局。

針對行政院宣布邊境將分階段解封，蔡明翰認為，目前電子弱勢、資金流出，觀光股短期有機會走強，但過去一段時間無論觀光、旅遊或航空族群都已陸續反映有望解封的利多，未來表現空間有限。

蔡明翰表示，下午將舉行的央行理監事會議可能升息半碼至1碼，與市場預期相差不大，因為台灣通膨問題沒那麼嚴重，升息速度較慢；但台灣升息步調與國外不同，也可能導致利差，造成新台幣弱勢及美元強勢，股市恐受到壓抑。

富邦投顧分析，美國聯準會升息3碼，調高利率目標，並下修美國國內生產毛額（GDP）成長率，且美元指數創高，外在利空對台股影響負向。

富邦投顧指出，台股短線技術面偏向空方，中長期均線空頭排列，加上高利率環境下，全球景氣下滑疑慮增，新台幣貶值及外資減碼壓力仍在，中期恐持續熊市格局。（編輯：楊凱翔）1110922