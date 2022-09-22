沈榮津：政府部署能源轉型有成 助產業符合ESG趨勢

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）行政院副院長沈榮津今天表示，當初社會氛圍認為政府推能源轉型是「吃飽太閒」，但政府仍堅持推動，如今太陽光電已推動8.8GW，離岸風電已安裝143座風機，以邁向2050淨零轉型目標，助企業符合ESG要求。

沈榮津今天出席「2022綠色行動力論壇：實現綠電市場自由化」時致詞表示，最大化發展再生能源，是達成淨零轉型的最主要措施，行政院已提出「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放入法，並規劃具體可行政策路徑圖。

沈榮津說，要實現永續台灣願景，再生能源扮演重要角色，政府已訂定2025年20GW目標，其中以離岸風電5.6GW為主軸，同時發展小水力、地熱、沼氣等，盼以再生能源為火車頭，使綠能最大化，帶動電力結構轉型。

沈榮津指出，目前台灣再生能源總設置量已達12.68GW以上，較2016年提升1.7倍，其中太陽光電已達8.8GW，也較2016年成長6.1倍，更是台中火力發電廠裝置容量的1.5倍。

至於離岸風電，沈榮津表示目前已完工143座風機，預計到年底至少會有200座風機完工，政府會讓大家感覺到台灣的再生能源轉型成果，能超越日本、韓國。

沈榮津表示，政府當初推動能源轉型，社會說政府吃飽太閒，但如今是到2050年後，幾乎都要靠再生能源支撐，讓石化能源逐漸退場，所以政府當初才堅持推動能源轉型。

沈榮津說，政府堅持推動再生能源，也是要讓台積電等企業能符合RE100、有綠電可買，否則「No ESG, no money」，無法符合ESG就沒有訂單，這些堅持很重要。

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沈榮津指出，有愈來愈多台灣企業加入RE100，且要因應國內環評承諾、用電大戶綠電義務、國際供應鏈要求等，使企業綠電需求增加，政府了解此需求，因此開放綠電交易市場，促進綠色金融發展。

沈榮津表示，政府會持續透過能源轉型、淨零轉型綠能目標的推動，提升綠電供應、落實減碳排放、帶動本土產業鏈發展，盼各界能繼續支持政府政策，一起挺綠能、顧環保、拚經濟。（編輯：蘇志宗）1110922