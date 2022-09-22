隨美升息 香港銀行上調最優惠利率

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（中央社記者張謙香港22日電）美國聯準會升息後，香港部分銀行今天相應上調利率，其中匯豐銀行明日起上調港幣最優惠利率0.125厘，年利率由5%調高至5.125%。

這是匯豐銀行自2018年以來首次上調最優惠利率。

此外，渣打銀行也宣布上調最優惠貸款利率0.125厘，年息由5.25%增至5.375%。

對於本地銀行上調利率，中原地產創辦人施永青在無線電視台財經節目上說，利率已進入上調週期，加上政治及經濟等因素，預期房產將會向下調整。

他說，本地房產自2003年起向上飆升，之後在高位徘徊，隨著利率進入上調週期，樓市價格將會下調整。

財政司司長陳茂波稍早時說，升息將會影響本地房地產市場的氣氛，但影響房價有很多因素，除了利率，還有就業、收入、供求、財務情況等。

他相信房價不會出現斷崖式下跌。

另據無線財經節目台報導，隨著利率上升，房地產商、銀行及分析師都預期房價將會下修，大部分預期年內下跌幅度在5%至10%之間。

最優惠利率是銀行給予客戶放貸的基本貸款利率，房貸一般在此基礎上有所減少。

在美國不斷發鈔之下，近10年來香港資金充裕，銀行最優惠利率一直處於低水平，房價也因此處於高位，令不少市民無法購房。

此前曾有分析師指出，香港房產存在很大泡沫，一旦利率進入上升週期，恐怕泡沫會爆破。（編輯：楊昇儒）1110922