美台接力升息 蔡明興：台灣升息半碼相當溫和

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（中央社記者謝方娪台北23日電）美國聯準會9月升息3碼（0.75個百分點）、台灣央行升息半碼（0.125個百分點），富邦金控董事長蔡明興今天表示，台灣升息半碼相當溫和，升息是可抑制通膨的措施，對金控業有利有弊。

蔡明興今天出席臺北醫學大學醫療體系舉辦的蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式，他接受媒體聯訪表示，台灣升息半碼相當溫和，升息是可抑制通膨的措施，對金控業有利有弊，利息收入會因此增加，相對投資部位評價會滑落。

因美國鷹派升息，壽險業持有債券部位跌價，衝擊淨值表現，上半年整體壽險業淨值下滑逾兆元。蔡明興表示，因台灣尚未接軌IFRS 17，在資產負債表達上並不是很公允，資產面已反映評價影響、負債面尚未反映，待以後接軌IFRS 17，當然就不會有這個問題。

北醫2013年成立台北癌症中心，後續籌備打造一棟結合癌症醫療及研究的綜合大樓，因鑽石生技捐款新台幣2億元支持癌症大樓興建，北醫特以鑽石生技創立股東、富邦金董事長蔡明興及富邦集團董事長蔡明忠兩人父親之名，將大樓命名為「蔡萬才癌症大樓」，並在今天舉辦冠名揭牌儀式。

蔡明興表示，父親過去曾參與創辦國泰醫院，他和醫療產業有很多淵源。蔡明興對癌症大樓以父親名字命名，感到與有榮焉、相當高興。

蔡明興指出，現在富邦人壽和北醫在遠距醫療有合作，將來在長照和精準醫療方面，還會有很多合作機會。

他也談到，富邦投資生技產業應有20年時間，面對高齡化社會和國民所得增加，民眾最重視的是醫療、醫美、健康及養生，台灣在這些方面還有很大發展空間，結合企業界、醫界及學術界的力量，可望讓生技產業成為台灣另一個護國神山。（編輯：楊凱翔）1110923