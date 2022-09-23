搶攻億級客戶商機 玉山銀獲准開辦高資產財管業務

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（中央社記者謝方娪台北23日電）玉山商業銀行向金管會遞件申請開辦億級高資產客戶財管業務，今天獲得金管會核准，成為第8家依金管會推出的財管2.0方案開辦高資產財管業務的銀行。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分2批次、核准共7家銀行開辦高資產財管業務，分別為中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行。

自2021年9月起，金管會不再採批次審核，改為開放銀行依業務規畫及業務需求，個別向金管會提出申請。

金管會今天表示，先前已對玉山銀行主要業務負責人進行面談，考量玉山銀行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入均提出具體規畫，且玉山銀行規劃設置問責委員會以強化董事會督導管理責任，因此予以核准。

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金管會指出，將持續關注銀行高資產財管業務發展情形，並透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構進行財管人才及系統投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，提升台灣財管業務的國際競爭力。

根據金管會統計，截至今年7月底止，先前7家開辦高資產財管業務的銀行高資產客戶數共2966人、資產管理規模（AUM）達新台幣3831億元，其中，開辦成績前3大銀行依序為中信銀、兆豐銀及合庫銀。（編輯：潘羿菁）1110923