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台股週線收黑443點市值蒸發逾兆元 航運股跌最多

2022/9/23 18:00（9/23 18:17 更新）
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台股23日開低走低，終場下跌166點，14200點關卡失守。台股本週有4個交易日走跌，週線也殺出443點長黑，連5週收出黑K棒。台積電與加權指數都創7月12日國安基金宣布進場來新低。中央社記者張新偉攝 111年9月23日
台股23日開低走低，終場下跌166點，14200點關卡失守。台股本週有4個交易日走跌，週線也殺出443點長黑，連5週收出黑K棒。台積電與加權指數都創7月12日國安基金宣布進場來新低。中央社記者張新偉攝 111年9月23日
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（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在14118.38點，較上週下跌443.38點，跌幅約3.04%，其中以航運類指數下跌7.72%最大，漲幅以觀光類指數上漲4.68%最大。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣44兆1225.78億元，較上週市值45兆5345.3億元減少1兆4119.52億元，減幅約3.1%。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌405.75點，跌幅約3.25%，未含電子類指數下跌446.91點，跌幅約2.57%，未含金融電子類指數下跌434.98點，跌幅約3.01%。

證交所說明，本週集中交易市場總成交金額9254.63億元，全體上市股票成交金額為8655.72億元，股票成交量週轉率為1.78%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2278.06億元，占全體上市股票交易金額26.32%；航運類1331.37億元，占15.38%；電子零組件類785.35億元，占9.07%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類7.83%、電器電纜類5.98%、生技醫療類5.91%。

累計今年初開盤迄今共177個交易日，集中市場總成交金額為45兆2326.83億元，市場日平均成交金額為2555.52億元，股票成交量週轉率為84.87%，股票日平均成交量週轉率為0.48%。（編輯：趙蔚蘭）1110923

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