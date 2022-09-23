美西線貨櫃運價跌至2字頭 業者：約是航商成本邊緣

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（中央社記者賴言曦台北23日電）上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連15跌，本週跌幅10.4%，其中美西線運價跌破3000美元關卡，貨攬業者指出，2字頭運價約莫是航商成本邊緣。

根據SCFI運價資料，美西線16日運價為每FEU（40呎櫃）3050美元，這週則跌到每FEU為2684美元，跌幅12%。美東線16日運價為每FEU 7176美元，本週則來到每FEU 6538美元，跌幅8.8%。

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隨著美西線運價跌破3000美元，貨攬業者接受中央社記者電訪時指出，對船公司來說，2字頭運價大概是成本邊緣，且航商對貨櫃有設定價格底限，從業務端進行價格管控，如果運價持續往下跌到各家船公司設定的價格底限，可能就會停售艙位。

觀察後市，業者指出，預估中國十一長假過後，船公司會抽船以維繫運價，但能否成功使運價止跌，還得看航商聯盟之間的運作模式；至於美東線雖然跌破7000美元，但當地港口仍有塞港問題，為運價帶來支撐。（編輯：趙蔚蘭）1110923