群創盼明年第2季面板業好轉 但經濟變數難料

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（中央社記者潘智義台北23日電）面板廠群創光電總經理楊柱祥今天表示，雖然目前面板庫存處於相對健康狀態，有機會在年底見底，希望明年第1、2季產業好轉，但全球經濟充滿變數，沒人可真正預期後續發展。

楊柱祥在群創旗下睿生光電與台北醫學大學附設醫院發表5G人工智慧物聯網（AIoT）行動X光肺部篩檢方案記者會指出，目前全球經濟情勢，只有3個人說話算數，第一個是美國總統拜登決定國際通膨的走勢、第二個是俄羅斯總統蒲亭決定俄烏戰爭何時結束，供應鏈則是對岸的中國國家主席習近平決定。

他說，雖然原本在穩定的經濟環境下，經濟成長的趨勢不變，但卻遇到二次世界大戰以來人類從沒有遇過的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、通膨壓力，不過仍然抱持審慎樂觀期待。

他直言，人口紅利消失後，年輕人要照顧長輩，所以群創與北醫合作，推出精準醫療，期盼能照顧更多的人。

對於面板產業何時回穩，他說，要看戰爭的狀況、利率的狀況，至於傳統促銷旺季將屆，品牌商的促銷活動，拉貨情形仍很難預估，但維持經濟穩定是相當重要的。

對於目前產能利用率，群創維持第3季法人說明會時的看法，平均降至7成或下探5成，只是電視、液晶顯示器（Monitor）面板產線可以共用，而液晶顯示器又可和筆電面板產線共用，筆電也可和中小尺寸面板產線共用，因此，動態調整下的產能利用率並不好說。

他認為，面板廠減產已減得差不多了，經濟穩定之後也許有一季、兩季的遞延，之後產業狀況才會比較好；經商就是面對競爭環境做調整，四川因為乾旱、停電造成重慶、成都面板廠減產，加上中國清零的防疫政策，一旦進入冬天電力吃緊時，是否能正常供電給當地面板廠將是觀察指標。

不過，他強調，群創的面板前段製程都在台灣，所以對產業環境的適應比較有韌性，前段製程也屬於供應鏈重要的一環，群創可以扮演更有利的角色，對未來的產能稼動率恢復將有所幫助。（編輯：趙蔚蘭）1110923