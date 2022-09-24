印度食品加工設備展 台廠環保技術吸睛

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台灣環保產品廠商思創9月21日至23日在印度班加羅爾市（Bengaluru）參加印度國際食品加工及包裝設備展覽，是唯一參展台灣廠商。圖為思創攤位。（思創公司提供）中央社 111年9月24日

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（中央社台北24日電）印度國際食品加工及包裝設備展覽今年唯一參展的台灣企業是一家生產紙吸管、紙軟管、紙瓶、飲口衛生杯蓋等產品的環保產品廠商，環保技術吸引印度及國際廠商洽談潛在合作。

印度國際食品加工及包裝設備展覽（ProPak India）21日至23日在印度班加羅爾（Bengaluru）國際展覽中心舉行，台灣的思創公司由全球營運長盧幼貞率團參加，是今年展覽唯一來自台灣的企業。班加羅爾台商會會長陳木騰偕同會員到會場參觀及經驗交流。

因應印度龐大的袋裝牛奶市場需求及禁塑法規施行，思創推出「專利牛奶紙袋」，具有「可使用紙吸管飲口」設計的環保牛奶紙袋可提升消費者飲用的便利性，國際及印度廠商展現合作投資意願。

印度乳業研究所參訪人員認為，樣品測試完成後將獲市場肯定，取代目前大量的塑膠牛奶袋包裝。

專利新產品「環保紙軟管」是本次展場上的另一個亮點，多家醫藥和美粧製造廠客戶表達進一步專案合作或合資設廠開發意願。

印度總理莫迪2018年宣布將禁用「一次性塑膠」產品，包括吸管、餐具、包裝薄膜等。中央政府今年7月開始實施禁令，為替代性的環保材質產品帶來商機。

思創在德里的衛星城市古爾岡（Gurugram）已設有一座廠房，預計第一期將於11月投入量產，5條生產線的每月產能為一億支紙吸管。

盧幼貞8月間偕同思創印度公司多名主管，由貿協清奈辦事處主任施育龍、經理李奕霖陪同，考察位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kolar）的工廠預定地，並拜會當地投資官員。（編輯：馮昭）1110924