台美科技會議擬11月召開 吳政忠力邀美高層訪台

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）為促進台美雙方科技合作，國科會規劃在11月上旬於台灣舉辦實體的首屆「台美科技合作（STC）會議」，主委吳政忠力邀美國國家科學基金會（NSF）、國家衛生院（NIH）與國家癌症研究所（NCI）等單位高層來台與會。

為營造科研人才沃土並鏈結國際科技能量，國科會積極落實、鞏固雙邊及多邊國際交流合作，匯聚國際科研能量，因此依據台美科學及技術合作協定（STA），建構全面性台美科技合作平台。

吳政忠曾表示，台美雙方會藉由科技合作會議，就深化半導體研究機會等議題交換意見，並針對半導體前端研究，由台灣方面工程師與美國國家科學基金會（NSF）持續進行合作，也將在召開會議時確定合作潛力議題。

依據2021年的第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）結論，國科會目前朝11月上旬舉辦STC會議的方向積極規劃中；會議可能觸及5大合作領域，包括半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧（AI）與太空領域。

國科會說明，主委吳政忠在今年6月率團訪美期間，拜訪美方的NSF、NIH、NCI等科技單位並進行會談，並邀請相關單位的高層，能在11月上旬來台灣參加實體科技合作會議。

第2屆EPPD在2021年11月落幕，台美雙方就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學及技術4大議題交換意見，並達成要在今年實體舉辦首屆台美科技合作會議的共識。（編輯：楊蘭軒）1110925