傳Chip 4預備會議最快本週召開 經部：尚未敲定

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）外傳晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）預備會議最快本週召開，經濟部官員今天表示，幕僚層級的預備會議時程尚未敲定，是否能在本週召開「還很難講」，目前各方對討論半導體供應鏈韌性議題有共識。

經濟部官員表示，有關半導體供應鏈韌性議題，主要想解決3種情況，包括疫情時確保供應鏈韌性、因應塞港、航運不順等非預期因素，以及應對景氣起伏等導致的需求暴增或暴減。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），並計畫邀集台灣、日本及韓國組成晶片四方聯盟（Chip 4，或Fab 4），被認為是美方為牽制中國技術發展所主導發起。

韓國等國外媒體報導指出，Chip 4首場預備會議預定在本週以視訊會議舉行，將由4方幕僚層級出席，美方也有意討論培育半導體產業的人力資源、研發合作。

經濟部官員今天對中央社記者表示，報導所指Chip 4預備會議，是幕僚層級的預備會議，要針對後續正式會議的議程、議題進行討論與確認，目前各方已在9月有過數度討論，台美雙方也持續就此交換意見。

官員坦言，雖然預備會議只是幕僚層級，但是否能在本週召開「還很難講」，因為牽涉4個國家及時差問題，一直無法敲定召開時間。

官員說明，Chip 4的四方都是半導體供應鏈要角，各有擅場，如美國為終端市場及科技提供者，日本為半導體材料，台灣與韓國則是專精製造，會議希望討論遇到問題時該如何互相協助。

至於是否會討論人才培育議題，官員表示，因人才需較長時間培養，要等預備會議開完才能確定；另外，官員認為，是否組成「反中聯盟」等高度政治性議題，應該不會在預備會議中觸及。

官員強調，台灣專精半導體製造、封測及IC設計，若能確保供應鏈平順，就能讓產業專注研發與突破，因供應鏈波動、需求暴起暴落造成的困擾，大家都想找台灣談，雖然這並非常態，但對台灣也是機會。（編輯：楊蘭軒）1110925