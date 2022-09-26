台塑企業1.4億「催生」 員工每名新生兒可領2萬

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台塑企業今天表示，為善盡企業責任、鼓勵員工生育，從今年7月起增設生育獎勵措施，致贈員工新生兒每人新台幣2萬元生育禮金，每名幼兒每月還有2000元育兒補助，直到滿6歲為止。

台塑企業今天透過新聞稿表示，以全企業平均每年約850名新生兒估算，這次增設的各項生育獎勵措施，每年約補助1.4億元。

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台塑企業表示，企業致力照顧員工，實施許多員工福利及優惠措施，這次福利將懷孕員工或員工配偶納入關懷，除了提供內含多項營養補充品的「好孕福袋」，員工或員工配偶生產後，企業也會贈送含有多項寶寶用品的「寶寶福袋」。

台塑企業提到，為支持、鼓勵員工生育，新生兒出生後，企業會致贈新生兒每人2萬元生育補助，且員工子女出生後至滿6歲為止，企業每月還會再補助孩童每人2000元育兒津貼，員工子女就學後，各公司福委會也會有獎學金可供申請至大學或研究所。（編輯：蘇志宗）1110926