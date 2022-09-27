中華徵信所：金金併成趨勢 籲官股先行做催化劑

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（中央社記者蘇思云台北27日電）金管會20日正式同意富邦金合併日盛金，中華徵信所表示，「金金併」將是台灣金控壯大規模的趨勢，並提出3個目標以提升金控的國際競爭力，建議政府應先以完成一宗官股金控合併案作為催化劑。

CRIF中華徵信所今天發布新聞稿，富邦金併日盛金，合併基準日預計最快在11月下旬，將成為台灣金融史上首宗「金金併」的成功案例，也標示著「金金併」將是台灣金控公司壯大的大趨勢。

2020年富邦金公開收購日盛金，CRIF提出台灣最多只需要9家金控，建議資產總額在新台幣3兆元以下的金控應找合意的對象進行合併，把台灣最小的金控資產總額提升到5兆元以上，以強化國際競爭力，因為全球100大銀行的資產總額門檻幾乎是以新台幣10兆元規模起跳。

CRIF表示，截至今年第2季止，台灣兩大金控國泰金及富邦金的資產總額分別為11兆5833億元、10兆4711億元，即使這兩大金控合併也只能勉強擠進全球100大金融機構的後段班，才能構成具有併購較大型國外金融機構的規模，以及發展國際市場的實力。

CRIF表示，如果以此為台灣金控公司發展的目標，台灣金金併的步伐就需要加快，建議台灣要提升金控的國際競爭力，研議制訂期限以達成目標，可以思考「3個5年目標」。

第一是在5年內創造一家資產總額達20兆元的金控公司；第二是5年內提升金控公司的最低資產總額需達到5兆元；第三是5年內要把具有官股身分的5家金控公司台灣金、合庫金、第一金、華南金、兆豐金，依政策功能及營利功能分別整合為2家金控。

CRIF表示，要激勵金控合併，政府應先以完成一宗官股金控的合併案，重新使得官股金控成為台灣金控公司的領頭羊，用以催化民營金控合併的動力。

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CRIF分析，具體推動金控公司合併當然有很大困難，因為現存金控大多不願被同業併購，但是若法令規定，金控公司的資產總額最低門檻一定期限內要提升到特定規模，第一級資本也必須提升時，金控就必須配合法令提升資產總額規模，且相互合併是最快的方式。

CRIF表示，以法令推動產業前進固然不是最好模式，但有時為了達到長遠發展的目標，只要做好完整配套措施，則會是達成目標最有效的模式，且不乏先例，值得產官學深思。（編輯：翟思嘉）1110927