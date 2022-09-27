宣明智：電動車規模估達2兆美元 超過晶圓代工20倍

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聯電榮譽副董事長宣明智（右4）27日在台北國際會議中心舉辦新書「電動車產業大未來」發表會，數位發展部數位產業署署長呂正華（左1）、經濟部常務次長林全能（右2）、國民黨立委游毓蘭（右1）、民眾黨立委高虹安（左4）、遠見．天下文化事業群創辦人高希均（左3）與民進黨新北市長參選人林佳龍（右3）等出席。中央社記者張新偉攝 111年9月27日

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（中央社記者張建中台北27日電）公信董事長宣明智今天表示，電動車市場規模可望達2兆美元，將是晶圓代工產業的20倍，有非常大的發展機會，企業應聯手搶占全球市場。

天下文化今天舉辦宣明智「電動車產業大未來」新書發表會。宣明智說，這本新書是他進入汽車電子產業20年的觀察與預測，也是一本從趨勢、市場、技術到政策、人才，專門為台灣而寫的電動車產業攻略。

宣明智表示，他期待透過書告訴讀者產業浪潮已到，有志者應馬上積極投入，並推動台灣企業強強聯手，搶占全球電動車市場。

宣明智說，電動車是非常大的產業，一輛電動車可能使用超過250顆晶片，且機種會越來越多，改版速度會越來越快，電動車規模將會是電腦及手機總合的2倍，銷售值將超過晶圓代工產業的20倍，達2兆美元。

他表示，IC在電動車領域將扮演最重要的角色，是台灣的核心競爭力。根據導入設計時間估計，2025年將是布局電動車的關鍵時刻，大家要趕快搶時間一起衝刺。

對於半導體產業景氣，宣明智說，產業景氣難免會有調整期，不過，半導體是電動車不可或缺的零件；台灣半導體產業的重要性也逐步讓國際看見，更重要的是要繼續往前邁進。

至於國科會擬將半導體產業核心技術列入國家安全法修正後的管轄範圍，宣明智表示，如果牽涉到國家安全，確實應納入管轄。不過，科技發展應是往前發展，而不是封閉管制。

針對民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安出席新書發表會，宣明智說，他很高興，並稱高虹安年輕優秀，不過，有關政治的事還有很多要學習的。

除高虹安外，交通部前部長、民進黨新北市長參選人林佳龍以及國民黨立法委員游毓蘭、經濟部常務次長林全能、數位發展部數位產業署長呂正華也都出席宣明智新書發表會。（編輯：趙蔚蘭）1110927

聯電榮譽副董事長宣明智（前中）27日在台北國際會議中心舉辦新書「電動車產業大未來」發表會，並與遠見．天下文化事業群創辦人高希均（前右2）、國民黨立委游毓蘭（前左2）等人合影。中央社記者張新偉攝 111年9月27日