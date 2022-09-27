台股量縮逾3成 金管會：去年高基期所致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）去年台股熱絡，全年日均量達新台幣3914.63億元，今年資本市場震盪加劇，今年截至9月26日日均量滑落至2553.68億元，相比去年減少34.77%，在國際主要股市中，減幅僅小於南韓。

為抑制通膨，全球升息潮未歇，今年資本市場動盪加劇，台股26日重挫340.19點、收盤下探13778.19點，創21個月來新低，台股今天以小漲48.4點作收，市場仍高度關注金管會救市動向。

金管會今天公布統計，今年截至9月26日止，台股跌幅已達24.37%，大於日本跌幅8.2%、上海跌幅16.17%、美國道瓊跌幅19.48%、香港跌幅23.69%，不過小於韓國跌幅25.41%、深圳跌幅26.21%、美國那斯達克跌幅30.95%。

若從日均量觀察，今年截至9月26日止，台股日均量2553.68億元，相比去年日均量減少34.77%，僅優於韓國日均量減幅，卻大於香港、上海、深圳、新加坡及美國那斯達克等主要股市日均量減幅。

金管會證期局副局長張子敏表示，去年台灣受惠轉單效應，上市櫃公司表現佳，帶動台股投資熱絡，墊高台股日均量基期，今年表現相對緩下來。

盤點金管會2011年以來共5度出手救市，時空背景分別是2011年歐債危機、2015年中國股災、2018年中美貿易戰、2020年COVID-19疫情及2022年國際政經情勢動盪。

2020年3月金管會採取的股市穩定措施，除了出面說明台股基本面以穩定軍心、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、鼓勵上市櫃公司積極召開法說會及業績發表會外，還放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

同年3月，金管會調降每日盤中借券賣出的委託數量限額，更祭出平盤以下不得放空的「台股限空令」，實施期間近3個月。

因應俄烏戰爭、通膨及升息等國際政經情勢不確定因素相對嚴峻，金管會今年7月出手救市，鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，並再次放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。至於金管會下一階段是否會實施台股限空令，成為近日市場追逐焦點。

金管會主委黃天牧近日表示，以往非理性因素比較明顯時，金管會會實施穩定股市措施，這些措施金管會還是會準備著，並觀察其他國際間相關資本市場發展、國內整體情勢及投資人看法等，「時間上還要再觀察，但會做必要準備」。（編輯：趙蔚蘭）1110927