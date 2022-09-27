投信：台股第4季區間整理為主 美經濟衰退機率高

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（中央社記者賴言曦台北27日電）野村投信表示，預期美國聯邦準備理事會（Fed）將持續升息、縮表，第4季全球金融市場將在多空消息互見影響下持續震盪，台股則以區間整理為主。

野村投信今天發布第4季投資展望，投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，美國聯準會升息3碼及重申抑制通膨的態度已陸續反映在近期全球金融市場表現上，當前市場3大關鍵議題包含美國經濟是深度或輕度衰退、美國未來利率展望及聯準會貨幣政策在利率見頂後的走向，以及相關政策對企業獲利前景及現金流的影響。

周文森指出，目前市場已陸續反映美國經濟可能步入衰退的預期，野村投信認為，美國經濟步入衰退的機率較高，但觀察重點是跌幅深淺，觀察美國經濟各項因素後，預估美國經濟應為輕度衰退；另外，在美國消費者物價指數（CPI）回落至聯準會可接受的3%左右前，聯準會恐維持升息腳步。

周文森也提到，隨著經濟和需求走弱，企業獲利下修已是進行式，預期2022年全球企業獲利成長率約從目前的7%到8%降至接近0的持平水準，但由於去年企業獲利成長率高，因此即便今年表現持平，仍算不錯水準，至於2023年企業獲利預期，則將因為經濟成長偏低而出現調降。

台股方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股的評價面均已從高峰下跌，本益比的下修幅度比較快，目前約為11倍，是平均值以下負2.5個標準差的水準，雖然股市在現階段有機會出現反彈，但仍需一段時間才會有較大的行情出現。

姚郁如表示，雖然台股盤勢持續區間震盪，但野村投信長期看好的趨勢不變，科技部分看好半導體、高速運算、AI、伺服器與資料中心等相關產業；傳產方面，新能源車可望隨著普及率增加而持續成長，也是長線趨勢看好的趨勢。（編輯：趙蔚蘭）1110927