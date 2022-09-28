歐洲商會辦論壇促永續金融 以助應對氣候變遷

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（中央社記者曾智怡台北28日電）歐洲商會今天舉辦「2022年歐洲–台灣金融服務論壇」，歐洲商會表示，台灣依賴石化燃料進口，顯見增加能源多樣化重要性，永續金融可引導私人資金流向能源轉型，有助應對氣候變遷，實現全球經濟轉型。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天舉辦2022年歐洲–台灣金融服務論壇，主題為「建立台灣成為ESG永續投資的楷模－歐洲與台灣的實務分享」，立法院院長游錫堃、英國在台辦事處代表鄧元翰 （John Dennis）和歐洲商會副理事長艾偉（Erdal Elver）代表致詞。

論壇涵蓋ESG四大相關主題，第一，ESG已成為投資的主流，一般投資人與金融機構如何因應此趨勢，進行投資布局；第二，藉由能源轉型融資，協助台灣發展更環保的未來；第三，產品創新與法規監管；第四，台灣ESG 永續發展的未來展望。

游錫堃致詞表示，ESG是評估各企業是否能永續經營的指標，台灣政府也持續引導企業實踐ESG，立法院曾提出多項永續發展的相關政策，包括無紙化作業、立委線上提案及電子提案連屬系統等，並成立跨黨派「立法院聯合國永續發展目標策進會」，呼應聯合國共同關心地球永續發展相關議題。

金管會主委黃天牧則提出推動永續金融的4大策略，包括風險管理、訊息揭露、支持轉型與國際同步，並分享綠色金融3.0所展現的5大領域。

黃天牧指出，ESG已被視為企業成敗關鍵，能直接撼動公司的聲譽、智慧財產和品牌價值；金融業扮演關鍵角色，為ESG發展的先驅者，協助政府和非金融公司面對現今最大挑戰，如氣候變遷、環境永續性、社會公平、多樣性及反貪腐。

歐洲商會表示，台灣的能源部門依然依賴石化燃料進口，顯示增强自給自足的能力、並增加其能源多樣性至關重要；永續金融可以引導私人資金流向能源轉型，有助面對日益嚴重的氣候變遷，實現全球經濟轉型。

論壇中討論議題包含國際金融機構如何使其產品組合更加進步，以納入ESG產品；資產管理者如何改變以應對ESG趨勢；台灣的氣候策略、永續金融和金融創新成功經驗談，以及開發永續和再生能源的挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1110928