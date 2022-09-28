遠東新：目標2023年回收產品占化纖營收比重3成

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（中央社記者賴言曦台北28日電）遠東新世紀今天表示，目標明年環保回收產品占化纖營收比重3成；瓶用酯粒（PET）方面，遠東新看好德州廠2024年第4季開出產能後，在美市占率升至20%。

2022台北紡織展（TITAS）將於10月12日登場，遠東新今天舉辦TITAS展前記者會，公開利用回收材質製成的「海洋回收抗爆球衣」；遠東新表示，這款球衣已獲2022年世界盃足球賽9個國家隊採用。

遠東新化纖總部總經理范欽智表示，今年環保回收產品約占化纖營收比重2成，目標明年比重要拉到3成，且環保回收產品現在價格比傳統原生產品價高30%，有利公司營收及獲利表現。

遠東新也提到，公司成為全球前3大食品級再生PET（酯粒）製造商，取得美國、日本、加拿大、歐盟等核可，食品級再生PET可應用於食品接觸的包裝材料，客戶包含可口可樂、百事可樂等知名品牌。

由於遠東新2018年陸續在美國維吉尼亞州、德州布局PET產線，遠東新表示，目前遠東新在美PET市占率約12%，預估德州廠2024年第4季產能開出後，在美市占率將可望拉到20%。

遠東新表示，赴美投資的策略轉型效應已逐漸浮現，美國市場有望成為遠東新今年獲利主力，主要是遠東新在當地供應的酯粒產品為剛性需求，較不受高通膨問題影響。（編輯：張均懋）1110928