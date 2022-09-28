證交所：台股擔保維持率均值157% 未達斷頭門檻130%

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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所晚間表示，近日台股受國際金融情勢影響跌幅較大，部分投資人擔憂股市出現大規模融資斷頭，今天全市場信用交易擔保維持率平均值為157%，尚未達斷頭門檻130%。

證交所發布新聞稿表示，信用交易的擔保維持率是採整戶（融資+融券）合併計算，截至今天為止，全市場信用交易擔保維持率平均值為157%。

證交所說明，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，信用交易處分（斷頭）前均會有事前通知、補繳程序，不會立即執行處分。

證交所指出，當擔保維持率低於130%時，證券商於當日（T日）收盤後始通知投資人，並請其於通知送達（次日）起2日內進行補繳，如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至130%以上者，始於次一營業日（T+3）處分擔保品；處分前如當日整戶維持率達130%以上，暫不處分，如整戶擔保維持率回升至166%以上者，則取消其追繳紀錄。

證交所強調，請投資人勿聽信市場流言，應保持理性，審慎操作。（編輯：張均懋）1110928