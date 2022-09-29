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首頁 / 證券

金管會：台股基本面仍穩健 沒有斷頭危機

2022/9/29 11:54
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（中央社記者謝方娪台北29日電）國際政經情勢動盪，牽動投資人信心，金管會證期局長張振山今天表示，國內上市櫃公司前8月營收年增率逾9%、上半年海外投資收益創近10年同期新高，顯示基本面良好，目前股市也沒有斷頭危機。

張振山今天列席立法院財政委員會備詢，他在會議休息時段接受媒體採訪表示，國內上市櫃公司累計前8月營收年增率逾9%，且上半年海外投資收益創近10年同期新高，顯示台灣基本面仍穩健。

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金管會證期局預計明天召集台灣證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所（證券F4）開例行股期市會議，張振山表示，股期市會議每1到3個月召開一次，若市場很平靜，開會頻率不會很頻繁，若市場有議題要討論，就會召開會議，主要是讓彼此交換意見。

有關近日股市動盪加劇，張振山強調，目前股市沒有斷頭危機；至於目前市場是否觸及金管會啟動下一階段救市，張振山回應，金管會會持續關注各項市場指標，綜合觀察。（編輯：郭無患）1110929

張振山
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