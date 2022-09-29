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台灣形象展首赴美 10/12登場搶晶片法案等3政策商機

2022/9/29 14:13
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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）貿協董事長黃志芳今天表示，此次美國台灣形象展將有83家台灣指標企業參展，主題緊扣美國的「基礎建設法案」、「晶片法案」、「降低通膨法案」3大政策，要協助台灣業者在美國爭取相關商機。

2022美國台灣形象展將於10月12日至14日登場，是台灣形象展首度赴美國，地點在華府雷根大廈。經濟部國際貿易局、貿協今天共同舉辦展前記者會，公布展覽細節、主題意象等內容。

國際貿易局長江文若致詞表示，台美近年克服疫情、地緣政治等挑戰，陸續召開2屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、建立台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），顯示台美關係已來到最佳的深化與合作時刻。

江文若說，盼藉此次在美國舉辦台灣形象展，讓台美雙方能在電動車、5G、資安等產業進一步合作，並將台灣的美好形象傳達給美國友人，拉近台美距離。

黃志芳致詞表示，今年台灣形象展首度移師美國首都華盛頓舉辦，規模超越歷來所有台灣形象展，也邀請到和碩、鴻海、群創、光寶、台達電、技嘉等83家台灣指標性企業參展。

黃志芳說明，這次展覽主題緊扣美國目前最重視的產業與政策，包括規模1.2兆美元基礎建設法案、晶片法案、降低通膨法案，要為台灣企業爭取美國的基礎建設、疫後生醫、半導體、電動車、潔淨能源等商機。

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黃志芳表示，此次採取展覽、訪團、論壇三箭齊發，除台灣形象展，也籌組電動車、生技醫療訪團，並在展覽當天舉辦美台創新醫療論壇、智慧移動論壇，將由前副總統陳建仁、前中研院院長翁啟惠等發表專題演說。

貿協說明，今年美國台灣形象展，以「無限台灣，十力台灣」為主軸設置10大形象館，同步呈現台灣的軟、硬實力，領域涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、台灣文化與美食等。（編輯：楊蘭軒）1110929

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