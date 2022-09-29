土洋同步買超華新 外資9月大賣台積電和鴻海

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天上揚68點、重返13500點之上，外資和投信今天買超華新，在台積電和鴻海則是土洋對作，外資已連7日賣超台積電達4.93萬張，9月迄今賣超達12.07萬張；外資也連7日賣超鴻海達4.5萬張，9月迄今賣超規模近6.1萬張。

台股今天走勢震盪，終場加權指數收在13534.26點，上揚68.19點，重返13500點之上，漲幅0.51%，成交值來到新台幣2131.48億元，加計盤後2153.85億元，電子股小漲0.01%、金融股上揚0.56%、航運上漲1.19%。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超7.11億元，其中自營商買超5.98億元，投信買超15.01億元，外資及陸資賣超13.88億元。

根據統計，外資法人今年迄今累計賣超台股達1兆2405億元，相較之下，投信法人累計買超達2360億元，土洋對作。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，華新和台企銀分居前2大外資買超個股，分別約1.67萬張和1.07萬張；台泥、中信金、仁寶位居前3大賣超個股，分別約2.53萬張、1.02萬張、1.02萬張。

外資今天賣超台積電7730張，外資已連續7個交易日賣超台積電累計達4.93萬張，9月迄今外資累計賣超達12.07萬張，8月迄今累計賣超達18.28萬張。

外資今天也賣超鴻海5012張，累計連續7個交易日賣超鴻海達4.5萬張，9月迄今賣超規模近6.1萬張。

相較之下，投信今天買超華新3937張，居買超個股第1；投信今天買超鴻海256張，投信連7個交易日買超鴻海累計2526張；投信今天買超台積電258張，投信已連10個交易日買超台積電累計3323張，9月迄今累計買超5050張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，美元指數從高檔回落、加上美國公債殖利率回檔，激勵美股和台股反彈，加上央行澄清不會進行外匯管制，一定程度安撫外資情緒。

容逸燊指出，今年迄今台股回檔幅度約27%，相較於2011年日本311大地震、2015年歐洲債務危機、2018年美中貿易戰、2020年全球COVID-19疫情爆發，台股回檔幅度約25%至30%左右，台股目前屬於中期回檔走勢，短線不排除有低接買盤進場。

新台幣兌美元匯率今天止貶回升，收盤收31.847元，升2.4分，觀察新台幣匯率動向，容逸燊預期央行將持續出手護匯，力守32元位階，若按照以往經驗，新台幣1年平均貶值3元，但今年迄今已貶近4.5元，相當罕見。（編輯：張均懋）1110929