美股重挫道瓊大跌458點 法人：台股承壓恐再破底

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（中央社記者江明晏台北30日電）美股近期賣壓沉重，道瓊指數29日重挫458點。法人指出，台股今天勢必承受壓力，恐跌破昨天盤中低點13462.57點，再創波段新低。

經濟即使衰退也難擋美國聯準會（Fed）升息的焦慮再起，英國央行干預債市刺激美股反彈只有一日行情，美股29日大跌，道瓊指數在蘋果公司（Apple）拖累下重挫458點，跌幅1.54%，近8個交易日第7度收黑。

蘋果受iPhone需求不如預期的報導衝擊，加上美國銀行（BofA）下調投資評等與目標價，股價大跌4.9%。

標準普爾500指數下挫78.57點，跌幅2.11%，收在3640.47點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌314.13點，跌幅2.84%，收在10737.51點。

台股29日終場收在13534.26點，上揚68.19點，重返13500點之上，成交值新台幣2131.48億元。三大法人合計買超7.11億元，其中自營商買超5.98億元，投信買超15.01億元，外資及陸資賣超13.88億元。

法人表示，美股重挫，台股今天勢必承受壓力，恐跌破昨天盤中低點13462.57點，再創波段新低，後市需觀察新台幣匯率以及新護盤政策兩大重點。（編輯：楊蘭軒）1110930