宏碁再添「小虎」 倚天酷碁股票公開發行

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（中央社記者江明晏台北30日電）PC品牌大廠宏碁「小虎隊」再添戰力，旗下Acer Gadget倚天酷碁向櫃買中心申報辦理股票公開發行，已於今天生效，成為集團內第十家公開發行的公司。

宏碁集團除宏碁本身外，旗下上市櫃「小虎隊」有建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊，興櫃方面也有海柏特、宏碁智醫、宏碁遊戲，共8家子公司。

宏碁集團董事長陳俊聖指出，「倚天酷碁成為集團內第十家公開發行的公司，逐步實踐宏碁集團多重引擎的策略。」

倚天酷碁辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共6000萬股，每股面額新台幣10元整，發行股份金額為新台幣6億元整。倚天酷碁2021全年度營收為12.9億元、每股盈餘（EPS） 0.94元。

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倚天酷碁並說明三大發展策略，分別為ESG、人工智慧大數據與元宇宙。除了開發「動能轉電能」的產品實踐ESG願景外，旗下的運動品牌Xplova，更是倚天酷碁拓展人工智慧大數據及元宇宙解決方案的延伸，透過軟體技術，串聯周邊硬體配件、活動紀錄及環境感知，協助消費者透過科技創造運動樂趣並養成習慣。

倚天酷碁指出，其品牌使命是以科技與創意開發的產品實現智慧生活風格，擅長以跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，期許將食衣住行育樂透過科技賦能。（編輯：林興盟）1110930