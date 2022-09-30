沒下限空令猛藥 金管會：依據市況適時適當政策

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（中央社記者謝方娪台北30日電）台股頻頻破底，不僅失守國安基金防線，更面臨萬三保衛戰，金管會今天宣布自10月起限制借券並拉高融券保證金成數，至於為何不直接祭限空令，金管會強調，必須視市場近況適時實施適當政策。

全球籠罩經濟衰退陰霾，股市陷入震盪，台股光9月單月重摔逾1600點，指數面臨萬三保衛戰。金管會證期局長張振山今天下午召開臨時記者會，繼今年7月金管會出手鼓勵上市櫃公司實施庫藏股並放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍後，再公布2項救市措施。

第一，自今年10月1日起，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為20%；第二，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%。2項措施將墊高投資人放空成本，可望抑制空方氣焰。

金管會此次並未實施平盤以下不得放空的限空令，張振山表示，金管會主要是看現在市場波動性，實施的措施是要讓市場恢復信心，「主要是看市場近況，適時適量實施適當政策，而不是直接跳到平盤以下禁止放空」。

金管會觀察，近期整戶擔保維持率跌破160%，追繳金額已逾新台幣3億元，且借券賣出比率走高至3.76%，因此決議出手限制借券並拉高融券保證金成數，從先前提振多方措施，正式進入打擊空方措施。

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張振山表示，因應國際情勢變動，有美國升息、俄烏戰爭及通膨等不確定因素存在，金管會要防止未來放空力量影響市場信心，因此適度提高放空成本，此次金管會並未公告實施期間，是為保留政策彈性，將視市場情形機動調整。

不過，張振山也強調，升息只是一時，市場波動在所難免，上市櫃公司前8月營收及上半年海外投資收益均相當亮眼，呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面表現。（編輯：潘羿菁）1110930