美國蟬聯28季國銀最大曝險國 中國續居第2

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行今天公布6月底國銀國家風險統計，美國連續28季居國銀最大曝險國，季增5.78%，美國聯準會啟動升息循環，帶動增持美國公債是推升曝險金額的原因之一，中國則續居第2大曝險國。

中央銀行今天公布6月底國銀依直接交易對手基礎統計（直接風險）的外國債權餘額為5195億美元，較3月底減少1.74%，主要是對非銀行的私人部門債權減少所致。

進一步觀察國銀前10大曝險國家（地區），依序為美國、中國大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、越南、新加坡、開曼群島及英國，合計3837億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.87%。

美國作為國銀最大曝險國，曝險金額達1326.34億美元，季增72.51億美元，央行官員說明，除了銀行資金調度，美國聯準會（Fed）接連升息，也推升對美曝險金額增加。

排名第2、5、6的中國、日本、澳大利亞名次不變，但曝險金額均呈季減，原因與匯率有關；央行官員表示，人民幣、日圓貶值幅度較大，折算美元後，債權變少，使得曝險金額下滑。

國銀對盧森堡曝險金額則從3月底的第3名退步1名、降至第4名，央行官員解釋，主因是第2季全球股債市都不好，盧森堡的海外信託資產減少所致。（編輯：趙蔚蘭）1110930