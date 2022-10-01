美股再挫 投顧：台股觀察企業財報等3指標

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（中央社記者江明晏台北1日電）台股週線連6黑，美股週五續挫，投顧分析台股初步嘗試築底，後市可觀察融資減肥、企業財報、市場信心等3指標。至於金管會的限空令，抑制空方的力道剛好，不會引發恐慌賣壓的超跌現象。

台股9月30日早盤重挫近260點，盤中穩步收斂跌勢，尾盤台積電續挫，拖累指數終場下跌109.68點，收在13424.58點，週線大跌693.8點，吃下第6根黑K棒，月線也收黑，9月跌點高達1670.86點。

美股9月30日續跌，道瓊工業指數下跌500.10點或1.7%，收在28725.51點；標準普爾500指數下跌54.85點或1.5%，收在3585.62點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫161.89點或1.5%，收在10575.62點；費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。

報導分析，3大指數都收在2020年以來的新低點，今年道瓊工業指數已跌21%，標準普爾500指數下跌25%，那斯達克指數下滑32%。市場擔憂，台股下週一開盤恐繼續承受壓力。

金管會9月30日宣布救市新措施，自今年10月1日起，將調降每日盤中借券賣出委託數量，並調高融券保證金成數。投顧認為，這是對空方融券的緊縮，使放空成本增加，抑制空方的力道剛好，不會引發恐慌賣壓的超跌現象。

展望台股後續，華南投顧董事長儲祥生表示，台股趨勢還是看美股表現，美股近期不到一個月的時間下修超過10%，這個跌幅超越過去一年，主因是多重利空讓股市陷入惡性循環，包括通膨產生、聯準會升息、美元上漲、新台幣貶值、資金加速離開非美國市場等，更何況台灣還有電子業修正庫存的壓力。

不過，他認為「不需要太過悲觀」，債市今年已經大跌20%，認為股市反映這些利空的程度雖然不到100%，也接近90%，意味著底部浮現，有望伺機反彈。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股波段跌幅已達一定幅度，接近5年線，加上融資已見減肥，因此出現跌深反彈，盤中跌幅收斂，意味台股初步嘗試築底。

展望後續，他指出，市場還在消化擔憂美國升息的利空，但與多方持續角力，估計台股底部應已浮現，下週可以觀察融資浮額是否進一步洗清、10月開始的法說和企業獲利公布狀況，以及政府穩定股市政策對市場信心的挹注程度等三大指標。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短線因技術面負乖離過大跌深反彈，加上金管會有措施挹注股市，估計台股可望持續收復失土，近期觀察櫃買指數走勢，都能在重挫之後築底，下週台股走勢除了持續反映美股狀況，也須留意市場信心是否回籠。（編輯：張均懋）1111001