美股跌跌不休 分析師：台股反彈唯量是問

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美股9月30日續跌，分析師表示，金管會救市措施有助提振投資信心，若國際投資情緒能止跌，台股短線隨時有望展開反彈走勢，短期先視大盤能否放量上漲，帶動指數站回短天期均線。

市場持續憂慮美國聯邦準備理事會（Fed）積極升息恐使美國經濟陷入衰退，受到美股破底等國際負面情緒影響，且目前籌碼面面臨資金回流美股壓力，台股9月30日開盤一度回檔至13274.72點，終場收在13424.58點，改寫2020年11月16日以來新低，終場下跌109.68點，跌幅0.81%；上週加權指數大跌693.8點，週線連6黑。

資金動向方面，三大法人上週合計賣超新台幣312.83億元。由於美國升息、美元強勢，國際資金持續撤出台股，外資連續9週自台股提款，上週賣超334.17億元，今年來賣超金額增加至1.25兆元。自營商連續7週站在賣方，上週提款71.78億元。僅投信無懼市場震盪向下，上週依舊加碼買進93.12億元，連續買超週數來到第15週。

美股道瓊工業指數9月30日下跌500.10點或1.7%，收在28725.51點；標準普爾500指數下跌54.85點或1.5%，收在3585.62點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫161.89點或1.5%，收10575.62點；費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。

保德信投信指出，金融監督管理委員會9月30日下午祭出救市措施，主要是提高放空成本，預料對盤勢的影響應為短期性，不過對於提振投資信心確實有幫助，加上國安基金進場等，有利維持台股走勢。

保德信分析，台股加權指數能否止穩回升，主要仍須視整體國際投資氣氛、美元走勢、美股是否能止跌等，才是真正提振投資情緒的主因，短線先觀察能否放量收復短天期均線。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜說明，由於台股短線跌幅相對已深，融資餘額單週快速下降超過120億元，且包括台灣在內的部分國家政府已表示將出手穩定市場，若國際投資情緒能止跌，指數短線隨時有望展開反彈走勢，短期先視大盤能否出現放量上漲，帶動指數站回短天期均線。

廖炳焜提醒，在聯準會強勢鷹派且不惜犧牲經濟成長為代價的前提下，美元指數續強，資金撤出新興市場，將影響股市估值，且目前終端消費需求放緩，也將造成企業獲利展望下修壓力，本益比擴張不易，操作上不宜過於積極，近期可留意受惠解封題材族群，以及具有長線題材的汽車、電動車、網通、綠能相關零組件等族群。

安聯投信台股團隊表示，台股持續壟罩在全球總體經濟不確定的烏雲下、走勢震盪，加上美國聯準會釋出言論方向透露，在沒有見到實質利率轉正前、升息政策恐延續下去，不時有恐慌性賣盤湧現，籌碼面壓力沉重。

在庫存調整部分，安聯投信台股團隊表示，國外運動大廠近期因為供應鏈因素而拉高存貨，意味著庫存調整範圍不只有電子產業，部分傳產也開始面臨零售動能與庫存修正的考驗。

不過，安聯投信台股團隊也發現部分正向訊號浮現，首先是部分投資標的近期並未破底，其次是近期恐慌性賣壓氛圍類似今年6、7月走勢，若對照當時台股走勢，現階段持續去資金化與評價面下修後，台股或有機會止跌回穩。（編輯：楊凱翔）1111002