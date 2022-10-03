高軟2期首棟大樓動土 經部估帶動85億元投資效益

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）高軟園區2期計畫首棟大樓今天動土，預計民國115年中完工，估計可帶動新台幣85億元總投資效益。經濟部長王美花表示，盼藉此將高雄亞灣區打造成為台灣投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。

經濟部加工處發布新聞稿指出，王美花今天前往高雄市主持「高雄軟體園區第二園區開發計畫」（高軟2期）首棟大樓動土典禮，高雄市長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆等人出席活動。

王美花致詞表示，高軟園區位處高雄亞灣蛋黃區，是全台第2大數位科技產業聚落，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌盼中央與地方共同合作，打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，行政院因此核定5年106億元的「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」與高軟2期擴區計畫。

王美花說，計畫選定高軟園區北側約2.45公頃中油公司土地，規劃興建3棟大樓給5G、AIoT產業進駐使用，要將亞灣區打造成為台灣投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。

加工處長楊伯耕說明，高軟2期首棟大樓由加工處統包自建，選定高軟第2園區海景第一排A坵塊用地，採鋼骨構造結構系統建造，導入5G AIoT高速智慧聯網，並取得銀級綠建築與銅級智慧建築標章。

高軟2期首棟大樓建築空間，規劃有產業辦公室可供選擇承租或承購，配置生活與商業服務空間、會議空間與共創實證場域等複合機能；加工處後續將視工程推動情況，辦理第一棟大樓建物租售招商公告。

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楊伯耕說，加工處向國內外旗艦廠商，推薦承租第2園區限量B、C坵塊素地，自行興建企業營運總部或研發中心；高軟園區地理環境優越、未來發展潛力無窮，將是企業布局、拓展據點的絕佳首選。

加工處說明，園區總面積約2.45公頃分為A、B、C共3大坵塊，加工處斥資26億元自建A坵塊，首棟大樓完工啟用後，將磁吸5G AIoT產業進駐，預期帶動85億元投資效益，創造17億元年產值。（編輯：林克倫）1111003