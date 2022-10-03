更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

高軟2期首棟大樓動土 經部估帶動85億元投資效益

2022/10/3 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北3日電）高軟園區2期計畫首棟大樓今天動土，預計民國115年中完工，估計可帶動新台幣85億元總投資效益。經濟部長王美花表示，盼藉此將高雄亞灣區打造成為台灣投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。

經濟部加工處發布新聞稿指出，王美花今天前往高雄市主持「高雄軟體園區第二園區開發計畫」（高軟2期）首棟大樓動土典禮，高雄市長陳其邁、民進黨立委賴瑞隆等人出席活動。

王美花致詞表示，高軟園區位處高雄亞灣蛋黃區，是全台第2大數位科技產業聚落，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌盼中央與地方共同合作，打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，行政院因此核定5年106億元的「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」與高軟2期擴區計畫。

王美花說，計畫選定高軟園區北側約2.45公頃中油公司土地，規劃興建3棟大樓給5G、AIoT產業進駐使用，要將亞灣區打造成為台灣投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。

加工處長楊伯耕說明，高軟2期首棟大樓由加工處統包自建，選定高軟第2園區海景第一排A坵塊用地，採鋼骨構造結構系統建造，導入5G AIoT高速智慧聯網，並取得銀級綠建築與銅級智慧建築標章。

高軟2期首棟大樓建築空間，規劃有產業辦公室可供選擇承租或承購，配置生活與商業服務空間、會議空間與共創實證場域等複合機能；加工處後續將視工程推動情況，辦理第一棟大樓建物租售招商公告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊伯耕說，加工處向國內外旗艦廠商，推薦承租第2園區限量B、C坵塊素地，自行興建企業營運總部或研發中心；高軟園區地理環境優越、未來發展潛力無窮，將是企業布局、拓展據點的絕佳首選。

加工處說明，園區總面積約2.45公頃分為A、B、C共3大坵塊，加工處斥資26億元自建A坵塊，首棟大樓完工啟用後，將磁吸5G AIoT產業進駐，預期帶動85億元投資效益，創造17億元年產值。（編輯：林克倫）1111003

王美花
高軟二期首棟大樓動土 估115年完工帶動產業進駐 半導體護國 王美花：持續強化台灣經濟不可取代性
楊伯耕
緯創集團砸近25億元 興建高雄研發總部 招手知識密集型產業 高軟二期29日舉行座談會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族