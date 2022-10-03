壽險業淨值驟跌引關注 壽險公會重申升息2大助益

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國升息未歇，壽險業9月淨值再探低，引起各界關注。壽險公會今天重申，雖受美國連續升息影響導致壽險業淨值受衝擊，但新錢投報率因升息提高，且壽險業利差損壓力可因升息逐步獲得改善。

壽險公會今天發布聲明表示，壽險業以長期固定收益為目的所持有的債券部位，雖因殖利率彈升而產生評價損失，以致未實現獲利減少，但新錢投報率因升息走高，整體經常性收益將增加，且壽險業早期銷售高利率保單的利差損缺口，可因升息逐步獲得改善，有助減緩壽險業負債壓力。

受美國連續升息影響，壽險業淨值受到衝擊，壽險公會表示，主因是壽險業2018年已接軌IFRS 9，以公允價值衡量的債券類資產評價受升息影響而縮水，但負債面要待2026年才接軌IFRS 17，現行仍用鎖定利率計算，無法反映升息。

換言之，目前壽險業資產和負債面因升息產生的變動並不對稱，導致壽險業淨值急速下降。壽險公會強調，此源自於會計評價基礎不一致所致。

金管會日前表示，若在接軌IFRS 17前，經綜合評估會計評價基礎不一致、個別公司淨值下降原因後，若公司清償能力並未弱化，將採督促公司提財業務改善計畫方式辦理，壽險公會對此監理寬容措施表示樂見。

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為對抗通膨，美國聯準會（Fed）暗示今年底前將再升息，壽險公會提醒壽險業者應注意監控市場變動，強化產品競爭力及資產負債風險管理能力，掌握升息環境中有利契機，奠定永續經營基礎。

面對淨值危機，壽險業者近日提出希望可依循會計公報所列「經營模式改變」為由，啟動資產重新分類。立法院財政委員會今天通過臨時提案，建請金管會於會計研究發展基金會對此作出解釋前，先邀請會研基金會、專家學者及壽險公會召開會議討論。（編輯：林克倫）1111003