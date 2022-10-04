邊境解封在即 台灣會展產業招手全球商務人士

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）經濟部國際貿易局今天指出，台灣邊境管制13日即將鬆綁，而台灣不但具備完善建設與安全會展環境，且會展業者也提供客製化服務，即日起正式向全球商務人士招手，宣告台灣會展產業重新擁抱世界。

貿易局、貿協今天舉辦「Open Arms from MEET TAIWAN國際交流暨記者會」，共同向全球預告即將在台灣舉辦的重要國際性會展活動，包括台北國際自行車展、國際半導體展、亞太肝臟研究協會年會等。

貿易局主秘戴婉蓉、貿協秘書長王熙蒙在記者會中，和中華民國展覽暨會議商業同業公會、中華國際會議展覽協會、25位駐台單位代表，共同參與啟動儀式，象徵疫情過後台灣再度張開雙臂，迎接國際會展活動到來。

戴婉蓉致詞表示，台灣不僅具備完善的建設及安心安全的會展環境，且台灣的會展業者也提供客製化的服務，以符合不同類型的需求，為會展活動加分。

王熙蒙表示，台灣多元完整的產業鏈，是辦理優質會展活動的基石，且台灣在軟硬體方面皆完成超前部署，政府及民間也都準備好迎接國際商務人士的到來。

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貿易局表示，台灣在疫情期間展現強大韌性，運用數位科技維持會展活動運作，也以線上展覽幫廠商持續拓銷海外市場，例如大台南會展中心今年正式加入營運行列，為會展產業帶來新能量。

貿易局強調，作為會展產業主管機關，貿易局將持續攜手會展業者，厚植會展產業實力，並藉由台灣豐富的文化底蘊，達到城市行銷的加乘效果，爭取更多國際會展活動來台灣舉辦。（編輯：林興盟）1111004