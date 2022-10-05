王美花：評估除役燃煤機組改造為生質能發電示範

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經濟部長王美花（前）5日在立法院表示，台電正評估利用興達電廠即將除役的燃煤機組，改造成生質能發電後進行小範圍示範，以減少碳排。右為中油董事長李順欽。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）經濟部長王美花今天表示，2026年綠能可達成占比2成的目標，期間將以燃氣發電補足缺口。她也透露台電正評估利用興達電廠即將除役的燃煤機組，改造成生質能發電後進行小範圍示範，以減少碳排。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花業務報告，並備質詢。國民黨立委謝衣鳯關切經濟部原訂2025年再生能源占比20%的議題，王美花說明，根據離岸風電開發商評估及所簽契約，到2026年將有很多風機裝置完成，屆時離岸風電裝置量將會大幅提高，經濟部也持續每年提高太陽光電、離岸風電裝置量，預計2026年10月可達成占比20%的目標。

謝衣鳯關切如何補足與再生能源目標缺口，王美花說，會以燃氣發電補足，目前大潭電廠8、9號機組都在加緊趕工中。王美花強調，2025年不會缺電，會確保穩定供電。

至於是否考慮讓核2廠延役以補足缺口，王美花明白指出，核2廠没有延不延役的問題，因其燃料池早已滿，且乾貯設施不但沒蓋，就連執照都拿不到，屆期一定得停止營運。

王美花並透露，台電正在謹慎評估，將即將退役的燃煤電廠發電機組改裝成生質能發電。

王美花在接受媒體訪問時補充指出，經濟部持續思考開發各種低碳能源，因應用電需求，例如台電評估的生質能發電，參考國外經驗並將技術引進後，先進行小範圍示範。

王美花說，目前規劃要將除役後保存良好的燃煤電廠，例如興達電廠將除役的1號機組，經改造後示範生質能發電，與原本燃煤機組相比，可大幅降低發電碳排量。（編輯：郭無患）1111005