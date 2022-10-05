吉茂墨西哥廠明年下半試產 法人：明年業績看增1成

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車水箱供應商吉茂精密墨西哥廠準備就緒，預估最快明年下半年開始試產，2024年上半年開始貢獻營收。法人預估若不包括墨西哥廠，吉茂明年業績估將成長5%到10%。

吉茂下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望海外布局，吉茂財務長許乃龍指出，今年6月墨西哥子公司已成立完畢，主要因應美中貿易戰情勢，墨西哥基地規劃最快明年下半年、最慢明年第4季開始試產，2024年上半年月產能規劃2萬顆，並開始貢獻營收；吉茂董事長劉彥狄說明，墨西哥廠月產能最大可到10萬顆，最大產值可到新台幣10億元。

吉茂持續在台灣和中國大陸南京廠供貨水箱，台灣和南京廠產能到今年底，每月可各達10萬顆，至於中國大陸東莞吉旺廠，主要生產變速箱散熱器與機油冷卻器等。

觀察第4季和明年營運，吉茂副總經理江品奇表示，儘管第4季有部分客戶延遲出貨，但並非取消訂單，與同業狀況不一樣，預期今年業績仍可望成長，預估明年營收有機會成長，看好美國售後維修市場（AM）和墨西哥廠產能挹注。

劉彥狄說明，明年產能需求正向，主力來自墨西哥廠區，市場需求滿載，現有客戶訂單已無法滿足，還有3至5個客戶希望吉茂承接生意。他分析，美中貿易戰情勢未緩，吉茂在墨西哥廠區有助因應貿易戰趨勢。

法人預期，吉茂今年每股純益力拚2元，第3季營收可望較去年同期小幅成長，預估墨西哥廠月產能在2萬顆至3萬顆可損益兩平，若不包括墨西哥廠，預計明年業績可成長5%到10%。

觀察毛利率，法人指出，鋁材料占吉茂成本比重約5成，國際鋁價下跌，加上吉茂以美元營收為主，有助下半年毛利率拚站上25%；吉茂約90%競爭對手來自中國大陸，吉茂在南京、墨西哥和台灣廠區以自有土地廠房為主，高價位產品比重約3%至5%。

觀察電動車趨勢對水箱影響，吉茂指出，電動車若成趨勢，電池散熱介質也是採用鋁材料，電動車是否使用散熱器仍尚未定論，吉茂持續向客戶掌握動態，目前水箱屬於AM市場，若汽車保有量不減，原生意可維持10年以上，也可承接原廠製造（OE）廠商機，長期布局其他包括冷凝器和中冷器等產品。

法人表示，2011年吉茂獲得全球車用零配件第一階大廠Denso青睞投資，進入高價位市場，迄今Denso仍是吉茂重要投資方及主要客戶，Denso持股比重約20.62%。

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從市場來看，上半年美洲占吉茂整體業績比重約7成，台灣占比約9.3%，中國大陸和東南亞等亞洲占比約12.8%，中東占比約4.2%，歐洲占比約2%。法人表示，吉茂目前第一大客戶、美國汽車修配品牌AutoZone，占業績比重約25%。

吉茂上半年合併營收新台幣13.05億元，較去年同期11.61億元成長12.3%，上半年合併毛利率23.32%，較去年同期24.49%微減1.17個百分點，主要受到匯率波動和國際鋁價上揚影響，上半年營益率6.71%，較去年同期8.05%減少1.34個百分點，上半年稅後獲利7696.6萬元，較去年同期5957.5萬元增加29%，上半年每股基本純益（EPS）1.12元，優於去年同期EPS 0.87元。（編輯：楊凱翔）1111005