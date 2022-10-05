宏碁Chromebook稱霸加拿大 8月市占達39%

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（中央社記者吳家豪台北5日電）宏碁今天發布新聞稿引述市調機構NPD資料指出，截至今年8月，宏碁Chromebook筆記型電腦在加拿大消費市場已連續14個月市占第1，今年累計前8個月及8月皆以39%市占率穩坐當地龍頭。

此外，根據研究機構IDC統計，宏碁旗下Chromebox迷你電腦及Chromebase桌上型電腦8月也在加拿大商用市場以53%市占保持領先。

IDC今年8月公布的研究顯示，第2季Chromebook全球出貨量降至600萬台，年減51.4%，原因是庫存積累仍在消耗，教育需求已經放緩，然而Chromebook出貨量仍高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

今年第2季全球前5大Chromebook品牌廠商及市占率依序為戴爾25.5%、宏碁22.6%、聯想19.4%、惠普15.6%、三星6.2%。

IDC行動和消費裝置研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，雖然Chromebook出貨量在過去幾季呈下降趨勢，但由於疫情使Chromebook的採用帶來積極變化，市場展望仍有機會。（編輯：黃國倫）1111005