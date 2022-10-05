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商用動能暢旺 聯強9月營收連5個月同期新高

2022/10/5 18:41
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（中央社記者吳家豪台北5日電）3C通路商聯強受惠於商用市場需求動能持續，以及半導體業務開發新客戶有成，今天公布9月營收約新台幣403.05億元，月增12%、年增11%，連續第5個月創同期新高。

聯強累計今年前3季合併營收約3132.18億元，較去年同期成長10%。

聯強發布新聞稿說明，9月商用市場需求依然強勁，政府、企業持續進行數位轉型以及強化網路資安的建置投資，帶動聯強商用加值業務續創同期新高，較去年同期大幅成長23%。

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聯強表示，半導體事業積極發展的營運服務平台廣受供應鏈上下游好評，不斷有新客戶加入，9月業績創單月歷史新高，年增25%；資訊消費與通訊業務如預期受到通貨膨脹影響，終端買氣縮手，9月營收分別年減7%與11%。

從區域角度來看，聯強中國營收9月回復正成長，年增7%，印尼營收再創同期新高，年增15%，創下連續21個月正成長紀錄；香港營收回到歷史高點，年增17%，台灣與紐澳營收分別小幅年減3%與7%。（編輯：張均懋）1111005

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