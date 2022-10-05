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亞股接棒美股漲勢 港股狂漲近6%笑傲區域股市

2022/10/5 18:53
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（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲投資人今天加入華爾街投資人進場買股的行列，愈來愈多數據指向美國經濟顯露疲態，升高市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息行動可能放緩的心理。

這股市場亟需的樂觀氣氛也對美元匯價帶來壓力，造成美元兌多數貨幣走軟，助長油價漲勢，國際油價已因石油輸出國家組織（OPEC）今天稍後可能宣布大幅減產而走高。

最新出爐的數據顯示美國9月製造業活動來到兩年低點，減緩幅度超乎預期，顯示聯準會平抑通膨的升息行動可能已對經濟造成衝擊。美國昨天公布的8月新增職缺大幅減少近10%。

城市指數（City Index）資深市場分析師辛浦森（Matt Simpson）表示：「升息確實開始大幅影響美國的就業數據。」

Ally Financial分析師貝爾（Lindsey Bell）指出：「股市要繼續走高，就業數據必須符合或低於預期。」

市場目前預期的是「不會太熱，也不會太冷」的就業市場報告。

華爾街三大指數昨天大漲，標準普爾500指數和以科技股為主的那斯達克指數雙雙大漲逾3%。

港股今天狂漲近6%，領漲區域股市，恆生指數收漲5.9%，來到18087.97點。日股日經指數收漲0.5%，來到27120.53點。中國股市適逢十一假期休市。

新加坡、雪梨、威靈頓、曼谷、首爾、台北、雅加達和馬尼拉股市也都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111005

辛浦森
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