嬰兒枕防窒息沒依據 公平會開罰3業者共35萬元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）紳太國際資訊股份公司、蜜比有限公司及仲尹國際有限公司透過「露易絲夢遊仙境」臉書粉絲專頁銷售GIO嬰兒枕，並於廣告宣稱可以防窒息，公平會認為廣告引人錯誤，今天委員會議決議對3家業者裁處共新台幣35萬元罰鍰。

公平會接獲民眾反映，上述廣告宣稱「嬰兒枕」商品可以「防窒息」，並附上爸爸趴睡在該商品的圖片，引導民眾到「媽咪拜MamiBuy」團購平台購買。

由於嬰兒枕涉及嬰兒人身安全，且衛生福利部國民健康署認為上述宣稱容易誤導家長使用嬰兒枕，進而導致嬰兒猝死風險，公平會十分重視，接獲檢舉後便立案調查。

公平會調查後指出，紳太公司、蜜比公司及仲尹公司在上述廣告中，使用主題標籤「＃透氣」、「＃防窒息」，以「透氣」、「防窒息」作為貼文的關鍵詞，讓人認為嬰兒枕產品相當透氣，使用後可以達到防止嬰兒窒息的效果。

不過公平會引述台灣兒科醫學會提供的專業意見，指出針對不同嬰兒枕頭材質，目前並沒有任何國家官方認可或對於睡眠安全性的檢測方式，也沒有就枕頭透氣度對於嬰兒睡眠安全影響的測試。

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針對坊間嬰幼兒枕頭廣告，台灣兒科醫學會認為，除了需提醒家長使用此類產品嬰幼兒可能增加猝死風險，更不應同意任何宣稱可預防嬰幼兒窒息的枕頭。

由於紳太國際資訊股份公司、蜜比有限公司及仲尹國際有限公司銷售嬰兒枕時，廣告引人錯誤，公平會今天決議開罰3業者共35萬元罰鍰，並呼籲業者銷售嬰兒枕商品時，切勿無憑無據就在廣告上宣稱具有「防窒息」功效，以免觸法。（編輯：林興盟）1111005