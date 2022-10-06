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鴻海攜INDIEV 在美俄亥俄州廠開發電動車

2022/10/6 08:35
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海積極布局電動車，今天宣布與INDIEV簽署合作備忘錄，鴻海在美國俄亥俄州工廠將協助INDIEV打造INDI One原型車，同時協商代工製造合約。

鴻海集團產品長蕭才祐透過新聞稿表示，鴻海與INDIEV在此次簽約後，將陸續展開更多在俄亥俄州製造電動車合作機會。鴻海指出，現階段雙方仍在討論進一步合作規劃，除了生產原型車之外，其他合作內容細節將會在確認後，於適當時機對外公布。

鴻海於今年5月完成收購俄亥俄州廠房後，持續開展電動車製造業務，目前廠區電動皮卡產線已進入量產，曳引車產線預計在明年第1季生產，打造INDI One原型車將是鴻海在俄亥俄州最新的電動車業務。

鴻海在2021年11月與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，俄亥俄州成為鴻海在北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐。

INDIEV在2017年啟動開發INDI One，並在2021年10月對外展示原型車。（編輯：郭無患）1111006

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