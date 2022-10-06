遠傳首度參與馬國SDEC 聚焦智慧永續應用

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（中央社記者江明晏台北6日電）遠傳電信今天宣布首度參與馬國SDEC，展出能源管理系統、5G智慧共杆、智慧觀光雲平台等，並分享遠傳新經濟ESG解決方案打造智慧永續城市的經驗。

第七屆馬來西亞雪蘭莪州智慧城市與數位經濟大會（Selangor Smart City & Digital Economy Convention, SDEC），今天起舉行為期4天的展期，遠傳電信首度受邀參與，由遠傳企業暨國際事業群資深協理林旻逸出席與談，分享遠傳新經濟ESG解決方案打造智慧永續城市的經驗。

遠傳現場展示能源管理系統、5G智慧共杆、智慧觀光雲平台等應用成果，讓遠傳數位轉型實績被國際看見。

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林旻逸表示，遠傳5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端、資安技術，以科技顧問角色協助企業與公部門數位轉型，推動永續發展。馬來西亞雪蘭莪州積極發展智慧城市，遠傳受邀參與SDEC交流，在智慧城市、數位轉型領域的產業界、投資人、公部門匯集的國際場合，展現台灣的技術量能。

今年大會主軸為數位永續邁向淨零未來，林旻逸指出，節能減碳是世界趨勢，遠傳衝刺新經濟，以數位創新科技與應用協助政府與企業永續發展，這次藉由SDEC的場合將已運用在台灣的實際案例與國際專家交流，期待串聯全球淨零碳排、永續發展的趨勢，促進台灣智慧城市發展競爭力。（編輯：張均懋）1111006