宏達電9月營收回溫 VR套件挹注月增近5成

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（中央社記者江明晏台北6日電）持續搶攻元宇宙商機，宏達電推出虛擬實踐（VR）新品套件，激勵9月營收回溫，9月合併營收新台幣4.63億元，月增48.18%，但仍年減22.87%。

宏達電今天公布9月自結合併營收新台幣4.63億元，月增48.18%，但仍年減 22.87%，前9月累計自結合併營收為31.93億元，年減17.38%。

宏達電在9月推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統進入更真實的人際互動新境界。

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在元宇宙娛樂平台發展上，宏達電與金曲歌后徐佳瑩推出元宇宙演唱會，首場門票已全數完售，期望將突破傳統線上演唱會框架、實現粉絲心中對於元宇宙世界的想像。

此外，宏達電延續與高雄市政府合作、聯手舉辦全台最大霹靂布袋戲5G戶外音樂會，同時以5G即時串流技術將主會場蓮池潭意象廣場戶外演出傳送至亞灣區夢境現實館直播，也透過宏達電最新虛擬製作系統，為高雄NFT影片打造各式虛實整合場景，共同推動當地元宇宙產業發展。（編輯：黃國倫）1111006