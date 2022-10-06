普瑞博攜手康健基因 瞄準中國檢測商機

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）普瑞博生技與康健基因合作推產前基因篩檢、癌症早篩、病原篩檢產品，普瑞博董事長陳彥文表示，已和數家中國大型指標基因公司合作，將搶攻每年4000萬人次檢測商機。

普瑞博生技與康健基因精準醫療今天共同舉行精準醫療系列產品發表會，普瑞博董事長陳彥文表示，目前已和數家中國大陸指標基因公司達成合作，搶攻中國大陸每年超過4000萬人次檢測需求的龐大市場。

陳彥文說，光是中國大陸市場每年檢測需求量，在癌症早篩約3000萬人次、胎兒早篩約1000萬人次，病原篩檢約257萬人次，合計每年超過4000萬人次檢測需求，將創造普瑞博成長的新動能。

普瑞博致力於雙離子材料開發及應用，應用包含白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜及抗沾黏複合材料（P-TEX）等。

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康健基因為盛弘旗下精準健康轉投資的基因檢測公司。康健基因以生物資訊分析及研發生物技術為核心，結合基因科技實驗室及生物資訊分析，透過生物晶片、次世代定序、第三代定序，提供專業可靠的科學研究服務及大眾健康基因檢測，客戶涵蓋各大健康管理機構。

陳彥文指出，普瑞博與康健基因繼2020年共同設立康博醫創公司，發展臨床病原基因檢測技術，實現精準醫學於臨床微生物領域，今雙方再攜手發布「富集準測 仿生薄膜及基因檢測技術」系列產品。康博醫創公司日前完成A輪新台幣1.43億元募資，領投的中華開發資本旗下生醫貳基金，近年已陸續投資精準健康、普瑞博及康博醫創等公司。（編輯：黃國倫）1111006